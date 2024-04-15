15 апреля 2024, 14:33
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17 лет спустя: как сейчас выглядят актеры из «Папиных дочек»
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Маша — Мирослава Карпович
Мирослава Карпович в «Папиных дочках» сыграла старшую сестру Машу — модную и легкомысленную сердцеедку. По сюжету ее героиня мечтает сделать карьеру в шоу-бизнесе и отличается любовью к розовому цвету, а также песням Сергея Лазарева. После окончания съемок в сериале актриса продолжила работать в кино, играть в театре, а еще появилась на обложке мужского журнала. Часто ходили слухи о ее романах, например, с певцом Егором Кридом или актером Павлом Прилучным. Но пока Карпович остается незамужней.
Даша – Анастасия Сиваева
За множественные сезоны «Папиных дочек» героиня Анастасии Сиваевой претерпела кардинальное преображение — из мрачной готессы в замужнюю женщину и маму. Как и ее персонаж-интроверт, Сиваева не отличается показушностью и не афиширует личную жизнь. Кроме того, неожиданно для поклонников она приостановила свою актерскую деятельность и не появляется на светских мероприятиях. В последние годы актриса много путешествовала по всему миру.
Женя — Дарья Мельникова
Дебютная роль обаятельной пацанки Жени в «Папиных дочках» принесла Дарье Мельниковой не только известность, но и открыла двери в мир большого кино. После съемок в сериале актриса исполнила главные роли в «Стальной бабочке» и «Соври мне правду», а ее партнерами по площадке были Дарья Мороз, Павел Прилучный, Филипп Янковский, Сергей Гармаш и другие коллеги. Кроме того, Мельникова успела не раз стать героиней глянцевых обложек, в том числе снявшись в откровенной фотосессии для мужского журнала. В настоящее время актриса играет на сцене театра им. Ермоловой и «Современника», часто появляется в различных фильмах и сериалах, а также воспитывает детей от брака с коллегой Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).
Пуговка — Екатерина Старшова
Екатерина Старшова, сыгравшая самую младшую сестренку Полину, которую в семье ласково прозвали «Пуговкой», покорила зрителей своей непосредственностью и артистичностью. Помимо съемок в «Папиных дочках», снималась в рекламе и телешоу. Однако вопреки ожиданиям поклонников, она не пошла по актерской стезе. Сначала поступила на медицинский факультет в МГУ им. Ломоносова, потом бросила его и стала заниматься фигурным катанием. Сейчас выступает в ледовых шоу, вышла замуж за партнера по льду. Недавно Старшова призналась, что ее до сих пор часто узнают на улице — и некоторые из поклонников бестактно нарушают личные границы.
Галина Сергеевна — Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране еще в совсем детском возрасте (в шесть лет), но всенародную любовь ей принесла именно роль рассудительной девочки-вундеркинда, к которой даже в семье обращаются исключительно по имени-отчеству. В отличие от героини актриса любит подчеркивать свою женственность, зачастую, как считают поклонники, появляясь в образе «тургеневской барышни». Елизавета продолжает сниматься в кино, играть в театре и периодически выступать в развлекательных шоу. Во время участия в одном из таких проектов она познакомилась с будущим мужем — фигуристом и тренером Ильей Авербухом, в браке с которым у них родился сын. Несмотря на разницу в возрасте в более чем 20 лет, между партнерами, по словам Арзамасовой, царит полное понимание и гармония.
Папа — Андрей Леонов
Образ мягкого и любящего отца Сергея Васнецова, воспитывающего пятерых очень разных дочерей, исполнил Андрей Леонов. По сюжету его герой, от которого ушла жена, работает психотерапевтом, пытающимся решить семейные проблемы чужих людей. Несмотря на популярность сериала, Леонов позднее покинул проект из-за занятости, вернувшись лишь в заключительных эпизодах. Ныне актер, сын Евгения Леонова, продолжает сниматься в кино и воспитывать детей и внуков.
В 2023 году Андрей Леонов снялся в продолжении знаменитого сериала «Папины дочки. Новые»
Мама – Нонна Гришаева
После того как сериал покинул Леонов, продюсеры пригласили в проект Нонну Гришаеву, которая исполнила роль вернувшейся после долгого отсутствия мамы девочек. По синопсису она пытается наладить контакт с детьми, а уже впоследствии становится им действительно близким человеком. Сейчас Гришаева — одна из главных звезд проекта до его старта — не только продолжает сниматься в кино и участвовать в различных шоу, но также является руководителем актерского курса на факультете эстрады ГИТИСа.
Больше 10 лет назад на СТС закончился первый успешный российский ситком — «Папины дочки». Он вышел в эпоху адаптаций, когда на отечественном ТВ массово переснимали зарубежные хиты, но в отличие от них был полностью оригинальным. В итоге первые «Папины дочки» покорили всю страну и стали частью детства целого поколения россиян. В прошлом году СТС запустил продолжение — «Папины дочки. Новые», 15 апреля на экраны выходит уже второй сезон.
«Возвращение «Папиных дочек» для меня лично — один из способов вернуться в прошлое. Наше настоящее настолько сурово, что из него хочется сбежать. Физически это сделать невозможно, а ментально — можно попробовать», — рассказал сценарист проекта Виталий Шляппо.
В продолжении с новыми «папиными дочками» появляются и герои первого сериала: Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова), Маша (Мирослава Карпович) и многие другие.
Как изменились главные герои оригинального сериала — в фоторепортаже «Газеты.Ru».