17 лет спустя: как сейчас выглядят актеры из «Папиных дочек»

Больше 10 лет назад на СТС закончился первый успешный российский ситком — «Папины дочки». Он вышел в эпоху адаптаций, когда на отечественном ТВ массово переснимали зарубежные хиты, но в отличие от них был полностью оригинальным. В итоге первые «Папины дочки» покорили всю страну и стали частью детства целого поколения россиян. В прошлом году СТС запустил продолжение — «Папины дочки. Новые», 15 апреля на экраны выходит уже второй сезон.

«Возвращение «Папиных дочек» для меня лично — один из способов вернуться в прошлое. Наше настоящее настолько сурово, что из него хочется сбежать. Физически это сделать невозможно, а ментально — можно попробовать», — рассказал сценарист проекта Виталий Шляппо.

В продолжении с новыми «папиными дочками» появляются и герои первого сериала: Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова), Маша (Мирослава Карпович) и многие другие.

Как изменились главные герои оригинального сериала — в фоторепортаже «Газеты.Ru».