Вучич опроверг «мечту» Сербии вступить в БРИКС

Сербия была и останется на европейском пути. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликована в его YouTube-канале.

«Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли», — заявил Вучич, комментируя слова эксперта Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер.

Сербский лидер напомнил, что она обратила внимание о мечтах Белграда якобы отказаться от европейской интеграции ради БРИКС. По мнению эксперта, основное противоречие Вучича в том, что его сердце «лежит в Москве», а кошелек находится в Брюсселе.

20 апреля Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН. Об этом рассказала бывший премьер-министр, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, сообщает РИА Новости. По ее словам, если такая резолюция окажется в повестке Генассамблеи ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием.

Ранее Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией.