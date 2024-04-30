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В Белгородской области объявляли ракетную опасность

МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Wirestock Creators

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило МЧС региона в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность», — уточнили в сообщении.

В экстренной службе жителей призвали по возможности оставайтесь дома и не подходить к окнам.

27 апреля село в Белгородской области подверглось атаке дронов ВСУ. В частности был атакован трактор на территории сельскохозпредприятия. В результате взрыва пострадал механизатор, его отправили в больницу. Еще одним дроном-камикадзе атакован зерновоз. Пострадавших нет, повреждена цистерна зерновоза.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Он отметил, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. По словам главы региона, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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