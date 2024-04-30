Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

Философ Александр Дугин заявил, что американцы начали рассматривать Россию как врага из-за политики Владимира Путина. Его беседа в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном была опубликована на сайте журналиста.

По мнению Дугина, в США не могут принять тот факт, что Путин восстанавливает в России «традиционные ценности, государственный суверенитет, христианство, традиционную семью».

Философ отметил, что российский лидер не разделяет прогрессивные взгляды западных стран.

Дугин также упомянул, что кризис в англо-саксонских странах обусловлен концепцией индивидуализма.

Интервью с Дугиным было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, было ли оно взято во время его поездки в столицу России для записи интервью с президентом РФ Владимиром Путиным или же в другой раз.

Интервью длится 21 минуту. Карлсон назвал Дугина самым известным политическим философом России. Журналист подчеркнул, что идеи Дугина считаются настолько опасными, что власти Украины расправились с его дочерью, а Amazon отказался продавать написанные им книги.

Ранее Дугин увидел след Запада в петиции против центра имени Ильина.