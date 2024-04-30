В США назвали возможный срок вступления Украины в НАТО

Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт, передал ТАСС.

По его словам, вопрос о роли Украины в НАТО «двоичен». Райт пояснил, что страна сейчас находится «в разгаре крупной войны». Он отметил, что Запад настроен укреплять ее оборону Украины в течение следующих нескольких лет.

«Чтобы когда <…> она (Украина — прим. ред.) присоединится, она будет находиться в более прочном положении», — сказал представитель Белого дома.

Ранее kp.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский не смог скрыть разочарования после визита в Киев генсека НАТО.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.