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В США назвали возможный срок вступления Украины в НАТО

В Белом доме предрекли, что Украину не примут в НАТО в следующие несколько лет

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Alex Brandon/AP

Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт, передал ТАСС.

По его словам, вопрос о роли Украины в НАТО «двоичен». Райт пояснил, что страна сейчас находится «в разгаре крупной войны». Он отметил, что Запад настроен укреплять ее оборону Украины в течение следующих нескольких лет.

«Чтобы когда <…> она (Украина — прим. ред.) присоединится, она будет находиться в более прочном положении», — сказал представитель Белого дома.

Ранее kp.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский не смог скрыть разочарования после визита в Киев генсека НАТО.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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