Стало известно, где россияне отдыхали в апреле

В середине весны, как и в прошлом году, большинство туристов ездили по России: доля заказов внутри страны составила 74,8%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Во время апрельских поездок чаще всего россияне выбирали четырехзвездочные отели (на них пришлось 31% бронирований), а отдыхали в основном от 1 до 3 дней (на такой срок было оформлено 70% заказов).

Самым востребованным направлением в России традиционно стала Москва: в столичных отелях останавливались 23,2% россиян. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составила 13,8%, а третье — Сочи, где в середине весны побывали 8,3% туристов. Интересно, что спрос на жилье во всех трех городах по сравнению с апрелем 2023 года практически не изменился.

Кроме того, в топ вошли Казань (доля отельных бронирований — 3,0%), Краснодар (2,5%), Екатеринбург (2,2%), Нижний Новгород (2,1%), Калининград (1,9%), Новосибирск (1,5%) и Ростов-на-Дону (1,4%).

За год вырос интерес к путешествиям в Казань (спрос на отели в городе увеличился на 29%), Краснодар (+14%), Нижний Новгород (+12%) и Калининград (+12%). А вот отели в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону стали менее востребованы — на 15 и 12% соответственно.

Первое место в списке популярных зарубежных направлений занял Стамбул: доля города составила 9,7%, при этом за год интерес к нему снизился на 12%. Далее следуют Дубай, на который пришлось 5,7% бронирований, и Минск, где останавливались 4,8% туристов. В арабском городе россияне отдыхали так же часто, как и в прошлом апреле, а вот спрос на жилье в столице Беларуси вырос на 15%.

В списке оказались также Ереван (доля — 2,8%), Шанхай (2,7%), Гуанчжоу (2,5%), Баку (2,4%), Тбилиси (2,3%), Париж (2,0%) и Бангкок (1,9%).

По сравнению с прошлым годом большой рост популярности показал Китай: в Шанхае забронировано в 7 раз больше отелей, а в Гуанчжоу — в 3 раза. Также россияне стали чаще отдыхать в Тбилиси (+64%), Баку (+50%) и Париже (+11%), но реже ездили в Ереван (-33%) и Бангкок (-29%).

Ранее россиянам рассказали, в какие страны они могут въехать без загранпаспорта и визы.