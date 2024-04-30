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Ученые объяснили, почему люди слышат, как кто-то зовет их по имени из чащи леса

Live Science: люди слышат свое имя в лесном шуме из-за феномена парейдолии

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Американские ученые из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне объяснили странное и нередко пугающее явление, когда люди в лесу слышат, как кто-то зовет их по имени, хотя вокруг никого нет. Об этом сообщает портал Live Science.

По словам исследователей, подобные случаи нередко порождают истории о призраках и других потусторонних силах. Однако данный феномен не имеет отношения к мистике и представляет собой слуховой подтип парейдолии.

Парейдолия представляет собой вид иллюзии восприятия. Обычно люди сталкиваются с ее оптическим вариантом, например, когда видят лица и другие узнаваемые образы в неодушевленных предметах.

Слуховая парейдолия не считается разновидностью слуховой галлюцинации, которая возникает, когда человек слышит звуки, которых не существует в реальности и которые появляются без какого-либо внешнего раздражителя, например белого шума.

При слуховой парейдолии звуки, которые слышит человек, возникают из-за неправильного восприятия мозгом реального шума, исходящего из лесной чащи или другого источника.
«Представьте, что ваш мозг имеет большую базу данных шаблонов. Все слова, которые вы знаете и которые вы когда-либо слышали в своей жизни, находятся там. Он выбирает то, что, по его мнению, кажется лучшим шаблоном. Но этот шаблон может быть ошибочным», — объяснил аудиолог Нил Бауман.

Ученые отметили, что этот процесс связан с постоянной работой мозга по поиску и осмыслению закономерностей в окружающем мире. В подобных случаях мозг использует способность под названием контроль усиления контраста, адаптируя чувствительность клеток к входящей слуховой и визуальной информации.

Специалисты добавили, что слышать голоса и другие звуки в полной тишине — серьезный симптом, с которым следует обратиться к специалистам за помощью.

Ранее ученые объяснили, почему люди иногда видят призраков и другие необъяснимые явления.

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