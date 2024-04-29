«Ну какие мы фашисты?» «Коррозия Металла» намерена наказать сорвавших ее концерт силовиков Троицкий сообщил, что группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность

Рок-группа «Коррозия металла» приостанавливает выступления и намерена пожаловаться Александру Бастрыкину и Владимиру Путину на действия силовиков после срыва концерта в Нижнем Новгороде. Лидер группы Сергей (Паук) Троицкий уточнил, что барабанщик Марк Бейгун после скандала впал в кому, однако СМИ передали, что эти слова — выдумка. Директор группы Мария Рунова сообщила, что у барабанщика был «нервный срыв» и у него «пропал дар речи». В полиции Нижнего Новгорода заявили, что не задерживали музыканта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«У Марка был нервный срыв, он хотел уйти из команды»

«Планы какие? Никаких, — заявил корреспонденту «Известий» Троицкий. — Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Потому что не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику».

Музыкант также сообщил, что барабанщик коллектива Марк Бейгун после задержания музыкантов на концерте в Нижнем Новгороде впал в кому.

«Барабанщик Коррозии — Марк, находится в коме после атаки трех бугаев, Во время Нижегородской бойни», — написал ранее Троицкий на своей странице во «Вконтакте» (сохранена авторская орфография).

Однако Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из музыкантов группы сообщил, что Троицкий выдумал историю с комой для привлечения внимания к жестким действиям силовиков, сорвавших концерт «Коррозии Металла».

«Зачем нужно было так жестко разгонять? Мы что, террористы? У нас было оружие? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем смысл такой жестокости?» — заявил собеседник Telegram-канала.

Директор группы «Коррозия металла» Мария Рунова сообщила «Газете.Ru», что рассказать о состоянии Бейгуна может только лидер команды Троицкий. «Я Марка в последний раз видела, когда нас забирали, потом провожала на поезд. Но могу сказать: у Марка был точно нервный срыв и он хотел уйти из команды. Он очень испугался. У него просто на какой-то момент дар речи пропал», — сказала она.

В полиции ТАСС заявили, что Бейгуна не доставляли в отделение, в ночь на 28 апреля он улетел из Нижнего Новгорода в Москву.

Троицкий также заявил «Известиям», что в Нижнем Новгороде ему был назначен штраф в размере 132 тыс. руб., гитаристам — 50 тыс. и 18 тыс. руб. (согласно же сообщению Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, каждому музыканту был назначен штраф в размере лишь 1 тыс. рублей).

«Нам пришлось провести ночь в холодных казематах, еще которые были до революции сделаны, потом были в тюрьму НКВД переделаны»,

— сообщил «Известиям» фронтмен «Коррозии металла».

Как утверждают музыканты, еще одним результатом разгона их концерта в Нижнем Новгороде стала пропажа двух запасных гитар.

«Из-за этого предстоящий концерт «Вальпургиева ночь в Пауковке», который должен состояться в подмосковных Мытищах 30 апреля в ДК «Бородино», оказался под угрозой срыва», — говорится в сообщении «Коррозии металла» во «Вконтакте».

«Дело рук темных сил»

Группа виноватой себя не считает и намерена «наказать тех, кто вот это устроил», сообщила «Газете.Ru» директор группы Мария Рунова.

«Я это не оставлю просто так, — пообещала она. — Я сняла побои, пойду сейчас в медэкспертизу. Я напишу везде: в отдел собственной безопасности, в Следственный комитет. У меня претензии к администрации Нижнего Новгорода. Я на самом деле буду бороться, а я умею бороться, потому что я журналист».

Рунова заявила о намерении обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и даже президенту страны Владимир Путину.

«Потому что мы патриоты, мы любим свою страну. Мы собираемся здесь жить. Ну какие мы фашисты?» — сказала Рунова.

По итогам инцидента Троицкий опубликовал пост, в котором назвала случившееся «работой темных анти-российских сил».

«Группа «Коррозия металла» с самого начала своей концертной деятельности последовательно выступала в пользу русских патриотических устремлений страны. Еще в 1996 году, во время гастролей по полуострову Крым, глава службы безопасности КТР («Корпорация тяжелого рока», лейбл «Коррозии металла». – «Газета.Ru») — Александр Черномашенцев (награжденный также сербским правительством) публично выступал в пользу воссоединения русских людей! Гонения против группы «Коррозия металла» и «Корпорации тяжелого рока» — дело рук темных сил, желающих наступления новых темных веков, вместо торжества радостной жизни», — говорится в сообщении группы.

Как был сорван концерт «Коррозии метала»

Разгон концерта «Коррозии металла» произошел 28 апреля в нижегородском клубе «Ненависть». Сотрудники полиции и СОБРа уложили гостей заведения на пол, наносили удары. Директор «Коррозия металла» Мария Рунова заявила, что получила сотрясение мозга.

«Били родителей при детях, десятилетнего пацана об стенку шваркнули, люди забирались под столы, их продолжали бить под столами, наступали людям на руки, которые пытались снимать на телефон», — рассказала «Газете.Ru» Рунова.

По ее словам, силовики на сорванном концерте искали у посетителей татуировки с запрещенными символами.

«Людей начали раздевать, смотреть что под трусами там. Даже женщин. Я видела, пришли какие-то старые неформалки — лежит байкерша лицом в пол, ей лет 57. Они в душе всегда молодые. Подходит СОБРовец, просто дает ей ногой по животу и говорит: «Мать, а ты то что тут делаешь, дура старая?» — рассказала Рунова.

Сергея Троицкого и еще двух музыкантов задержали, в отношении них составлены административные протоколы по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. Были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенной символикой.