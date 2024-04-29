«Несовместимо с духом отношений Москвы и Душанбе»: за что МИД Таджикистана вызвал посла РФ Послу России в Душанбе вручили ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана

Послу России в Таджикистане вручили ноту из-за якобы негативного отношения к гражданам республики в РФ. Ранее таджикистанский МИД выражал обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о «необоснованных случаях отказа» во въезде своих граждан в Россию. В российском дипведомстве сообщили, что задержки на пунктах пропуска связаны с тщательными проверками в связи с профилактикой терроризма, и подчеркнули, что они проводятся вне зависимости от национальной принадлежности.

МИД Таджикистана вручил российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву ноту из-за якобы нарушения прав граждан республики. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства республики.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — говорится в заявлении МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство уже выражало послу России в Таджикистане обеспокоенность в связи с информацией в СМИ о якобы массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде своих граждан в Россию. После этого министерство также выпустило срочную рекомендацию с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

Препятствий нет

Ситуацию 27 апреля прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нет препятствий для пересечения иностранцами границы РФ, если у них есть необходимые документы. Никакие изменения в перечень оснований для наложения запрета на въезд в РФ также не вносились, добавила Захарова.

Причиной задержек при прохождении паспортного контроля в министерстве назвали усиленные проверки въезжающих из-за активизации мер по профилактике терроризма. Захарова подчеркнула, что они носят временный характер и предпринимаются вне зависимости от национальной принадлежности.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», — добавила представитель дипведомства.

Захарова также прокомментировала информацию о том, что гражданам Таджикистана якобы не разрешают въезжать в РФ сухопутными маршрутами через Казахстан. По ее словам, сообщения СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов были преувеличены. На вечер 27 февраля их число не превышало трех десятков.

«Российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом», — отметила представитель МИД.

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в комментарии НСН также сообщил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию. Кроме этого, по его словам, специалисты также не зафиксировали их массовый отъезд из РФ. Коженов отметил, что число мигрантов в стране сохраняется примерно на одном уровне, на рынке труда не наблюдается резкого оттока людей.

«Ситуация остается сложной»

28 апреля официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади сообщил в комментарии ТАСС, что в московских аэропортах «застряли» порядка тысячи граждан страны. Некоторые из них приехали для обучения в вузах России, добавил Самади.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — отметили представитель ведомства.

По данным Самади, по состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находились 954 гражданина Таджикистана. 322 человека допустили в Россию, еще 27 — выдворили.

Аналогичная ситуация, как подчеркнул представитель МИД Таджикистана, наблюдалась и в других московских аэропортах, где на паспортном контроле застряли десятки граждан республики. Самади отметил, что в связи с этой ситуацией посольство Таджикистана в Москве открыло круглосуточный оперативный штаб.

В российском МИД эти заявления пока никак не прокомментировали.