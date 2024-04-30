Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана

Американские власти рассматривают возможность запрета поставок российского обогащенного урана. Об этом написало агентство Bloomberg.

Этот вопрос находится в стадии изучения в Совете национальной безопасности, минэнерго и других органах администрации президента Джо Байдена. В декабре прошлого года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в России или ее предприятиями, до 2040 года.

Несмотря на то, что решение по данному вопросу еще не принято, источники сообщают, что исполнительная власть предпочитает, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По данным минэнерго, Россия является крупнейшим поставщиком урана для США, обеспечивая почти четверть всего топлива, используемого в стране. В обмен на уран Москва получает около $1 млрд ежегодно.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что Россия занимала третье место по поставкам урана в 2022 году (12%), при этом 27% поставок приходилось на Канаду, а 25% — на Казахстан. Сами США поставили 5% урана для своих атомных электростанций.

Ранее Россия упрочила позиции главного экспортера урана в мире в 2023 году.