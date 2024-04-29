«Дело Листьева» — больная тема»: экс-генпрокурор намекнул, что знает, кто убил журналиста

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что дело об убийстве тележурналиста Влада Листьева еще можно раскрыть. Скуратов также намекнул, что ему известно имя возможного заказчика этого преступления. Однако он его не называет из-за того, что есть презумпция невиновности. Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Спустя 14 лет следствие приостановило ход дела. В 2020 году российские журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров* и Родион Чепель попросили правоохранительные органы возобновить расследование. Они, как и Скуратов, уверены, что найти убийц тележурналиста еще можно.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает, что дело об убийстве тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Я убежден, что [возможность] есть. Там есть еще шансы», — заявил экс-генпрокурор.

Скуратов возглавлял Генеральную прокуратуру с 1995 по 2000 год. Он пояснил, что «дело Листьева» для него — «довольно больная тема». Никакое другое дело, по словам Скуратова, за его карьеру генпрокурора не становилось таким предметом «не обоснованной, не заслуженной критики». При этом Скуратов признал, что следствие действительно допустило ошибки, которые помешали результативному расследованию.

«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали», — отметил бывший генеральный прокурор.

Скуратов также дал понять, что ему известно имя вероятного заказчика убийства журналиста, но он до сих пор не называл его, так как есть презумпция невиновности.

Главной же причиной «затяжки и фактической остановки следствия» генпрокурор назвал связи возможного заказчика преступления.

Дело Влада Листьева

«Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и со всеми надеждами — каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней», — такими были последние слова Влада Листьева на телевидении. Он произнес их в передаче «Час Пик».

Вечером 1 марта 1995 года гендиректор ОРТ (Общественное российское телевидение, сейчас — «Первый канал»), возвращаясь с работы, был застрелен в подъезде собственного дома. Преступники ждали Листьева в пролете между этажами. В тележурналиста выпустили две пули. Одна, по заключениям судмедэкспертизы, попала в правое предплечье, вторая — в голову. Владислав Листьев умер мгновенно.

На следующий день российские каналы весь день вместо запланированных программ транслировали фотографию журналиста с подписью «Владислав Листьев убит». 2 марта прошло прощание — журналиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Московская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В ходе расследования следователи допрашивали бизнесменов Бориса Березовского и Сергея Лисовского, прорабатывая «рекламную» версию убийства Листьева. После своего прихода на пост гендиректора ОРТ журналист вместе с Березовским, который был одним из инициаторов создания канала, начал реорганизовывать систему продаж рекламы на ОРТ. До этого рекламное время канал продавал через фирмы-посредники, но после своего назначения Листьев расторг контакты с ними и на четыре месяца вообще отказался от показа рекламы. Для компаний, одной из которых руководил Лисовской, это стало серьезным ударом. Поэтому следователи думали, что некоторые посредники могли решиться на убийство Листьева.

В 1996 году Генпрокуратура выдвинула версию того, что преступление было заказным, и назвала вероятным организатором бизнесмена Игоря Дашдамирова. Правоохранители тогда считали его связанным с солнцевской преступной группировкой. Однако в розыск его объявили совсем по другому делу — Дашдамирова обвиняли в изнасиловании. Предпринимателя задержали и регулярно допрашивали по делу Листьева, но это ни к чему не привело. Впрочем, прокуратура все еще не отказывалась от «солнцевского следа» в деле, и следующим допросили бизнесмена Сергея Михайлова (СМИ считали, что Михайлов входит в эту ОПГ). Ему также не выдвинули обвинения в убийстве тележурналиста.

Свою причастность к убийству Листьева пытались доказать многие люди, в том числе наемный убийца Андрей Челышев. Однако следователи отказывались от этих версий. Ровно через три года после преступления генеральный прокурор Юрий Скуратов отчитался президенту России Борису Ельцину о ходе расследования, уточнив, что «говорить о конкретных фигурах, подозреваемых в убийстве Листьева, пока рано».

В итоге следствие пришло к выводу, что журналиста убили пять человек, среди которые были экс-военные. Они весь день следили за Листьевым на машине, после чего приехали к его дому и двое убийц зашли в подъезд, где стали ждать сигнала о прибытии тележурналиста. По предположению СК, после преступления убийцы скрылись за границей. Приоритетной причиной убийства Листьева следствие считало его деятельность на посту гендиректора ОРТ.

Генпрокуратура РФ регулярно отчитывалась о ходе расследования. Однако в 2009-м Следственный комитет при прокуратуре принял решение приостановить ход дела из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. В 2010 году срок давности по делу Листьева истек.

Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование

С тех пор выдвигалось несколько версий об убийстве Влада Листьева. В 2013-м журналист Евгений Левкович опубликовал в своем блоге на «Снобе» интервью гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, где тот заявил, что заказчиком мог был бизнесмен Сергей Лисовский. Позже Эрнст отказался от своих слов.

В 2018 году бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком преступления Бориса Березовского, а причиной — упущенные доходы от рекламы.

В 2020-м свою версию озвучила вдова тележурналиста Альбина Назимова. Она так же, как и следователи, была уверена, что убийство ее супруга связано с телевидением. По словам Назимовой, заказчики пытались «забрать канал [ОРТ] из-под тех, кто в тот момент этим занимался».

В том же году российские журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Родион Чепель независимо друг от друга выпустили фильмы, посвященные резонансному преступлению. После этого они опубликовали совместное заявления, в котором призвали СК и Генпрокуратуру РФ возобновить расследование дела об убийстве Листьева. Они выразили уверенность, что убийц тележурналиста еще можно найти. Собчак, Пивоваров и Чепель также отметили, что, по их данным, у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

«Знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование», — говорилось в обращении журналистов.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не поручал возобновить расследование. Песков также заявил, что Путин «вполне может дать» такое поручение, однако до сих пор решений на этот счет не было.