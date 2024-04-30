Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Starhit cо ссылкой на друга и помощника Пашаева.

По данным издания, группа, в которой находился адвокат, попала под обстрел под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал его друг, Пашаев и его сослуживцы сейчас находятся в окружении украинских войск.

«Он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал собеседник Starhit.

По его словам, группа ждет эвакуации в крайне сложной обстановке.

В середине апреля Пашаев заявил, что находится на фронте специальной операции на Украине уже два года.

В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. Это было четвертое «изгнание» в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

Ранее стало известно о проверке контракта мужа Блиновской с Минобороны.