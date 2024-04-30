Торговое судно в Красном море получило повреждения

Судно, атакованное неизвестными в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, получило повреждения. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно сообщению центра, угрозы для судна и его экипажа нет, оно продолжает следовать в порт назначения.

27 апреля йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы нанесли в Красном море удар по нефтяному танкеру Andromeda Star, принадлежащему Великобритании, с помощью противокорабельных ракет. Силы противовоздушной обороны хуситов также сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9.

До этого у берегов Йемена разбился беспилотник США.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее член политбюро движения Али аль-Кахум заявил, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.