Зеленые жемчужины Петербурга: Елагин и Каменный остров

Елагин остров

Знатный вельможа Иван Елагин выкупил остров в конце XVIII века, выстроил на нем дворец и разбил парк. Когда Александр I выкупил эту резиденцию для своей матери вдовствующей императрицы Марии Федоровны, он пригласил Карла Росси. Тот одел здание в столь милые его сердцу классические одежды, создав свой первый архитектурный ансамбль на берегах Невы. Более поздние классические шедевры мастера в узнаваемой солнечно-молочной гамме – Арка Главного штаба, Михайловский дворец, здание Сената и Синода, Александринский театр – давно стали визитной карточкой Петербурга. Позже здесь часто бывал Александр III с супругой и жил летом Николай II. Во время блокады дворец сильно пострадал, но был полностью восстановлен.

Любители прекрасного могут полюбоваться в Елагином дворце парадной анфиладой и интерьерами кабинетов конца XIX – начала XX веков, а любознательным взрослым и детям откроется волшебный мир художественного стекла. Посетив мастерскую стеклодува, вы увидите чудесное превращение огнедышащей расплавленной массы в изящное художественное изделие. А 18-19 мая пройдет уже ставший традиционным Фестиваль тюльпанов – в этом году под знаком поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В честь его 225-летия на Елагином острове уже высажены 225 тысяч тюльпанов особенно выразительных сортов, а на импровизированной сцене – ступенях Елагина дворца, выходящих к Средней Невке, в исполнении известных петербургских солистов и музыкантов прозвучат отрывки из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», а также романтические музыкальные произведения на стихи Пушкина.

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Поклонникам активного отдыха тоже найдется занятие по вкусу – на Елагином острове расположен старейший Центральный Парк Культуры и отдыха имени Кирова, куда вот уже более ста лет приходят все новые поколения петербуржцев. Этот парк был заложен на базе парков императорской резиденции Елагина дворца в 1932 году как локация для прогулок и активного отдыха людей всех возрастов.

Любителей модельно-технического спорта в пятый раз соберет Елагин слет. Лучшие гонщики, воздушные асы и капитаны судов покажут свое виртуозное мастерство в гонках на земле, воде и в небе. Желающие смогут принять участие в мастер-классах и тест-драйвах, посетить выставки и полюбоваться показательными выступлениями.

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Для любителей неспешных водных прогулок работает прокат лодок и водных велосипедов (катамаранов), ну, а сторонники активного отдыха могут воспользоваться прокатными велосипедами, поиграть в волейбол или отточить свое мастерство на роллердроме. Детям тоже не придется скучать: детский роллердром с прокатом инвентаря и опытными инструкторами для начинающих и веревочный парк с трассами разной степени сложности ждут юных спортсменов. Креативных личностей всех возрастов приглашает Творческая дача, которая предлагает самые разнообразные мастер-классы, а юных апологетов Каиссы со всех концов России встречает открытый шахматный турнир «Елагинский рапид».

Ну, а 11 июня состоится масштабный летний забег «Ночной Елагин» по аллеям парка для всех любителей бега, который пройдет вечером в чудесную пору белых ночей.

В этом году вот уже в 12-й раз в парке соберутся поклонники театрального искусства. 26-28 июля здесь состоится одно из самых ярких и зрелищных мероприятий – Фестиваль уличных театров «Елагин парк». Темой Фестиваля стала цитата Федерико Феллини «Вымысел – единственная реальность». В этой потрясающей феерии театров больших и маленьких, смешных и серьезных любой, от мала до велика, найдет себе зрелище по настроению. И неважно, будет это семейный спектакль, масштабное драматическое полотно, короткие пластические импровизации или экспериментальные постановки. Вы ощутите главное: только выдумывая и мечтая, мы можем по-настоящему ощутить всю полноту жизни. И тогда вымысел, восхищая и вдохновляя, становится реальностью.

Каменный остров

Отделенный от Елагина протокой Средней Невки Каменный остров представляет собой настоящий заповедник уединенных особняков и дач. Одно из старейших зданий – Каменноостровский дворец, построенный в классическом стиле в конце XVIII века по заказу императрицы Екатерины II.

Неподалеку находится Каменноостровский театр – редкий образец сохранившегося старинного деревянного театра, построенного в классическом стиле. Здесь проходили выступления многих знаменитых артистов, которые любил посещать Николай I. Сейчас в полностью реконструированном театре проходят спектакли Большого драматического театра.

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Что же касается особняков, то многие из них визуально знакомы любителям кинематографа – их можно увидеть в различных сериях фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне режиссера Игоря Масленникова.

Это и дача эксцентричной графини Клейнмихель, неизменно привлекающая внимание своим необычным видом замка из сказки, с башенками, шпилями и резными решетками с саламандрами работы архитектора Штакеншнайдера, автора Мариинского дворца на Исаакиевской площади.

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В фильме «Сокровища Агры» он предстает как особняк Бартоломью Шолто. И уникальный памятник деревянного зодчества в стиле модерн – особняк Гаусвальда – дом Ирэн Адлер. И, конечно, особняк «Сахарная голова» Фолленвейдера, построенный в стиле модерн с элементами неоготики. Названный так из-за необычных архитектурных форм и цвета дом особенно популярен у кинематографистов – его можно увидеть в фильмах «Господин Оформитель», «Приключения принца Флоризеля», и, конечно же, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Каменный остров, несомненно, очарует вас своими удивительными архитектурными шедеврами, а еще тишиной, пением птиц и солнечными бликами на холодной невской глади.