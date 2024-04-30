Экс-сотрудник АНБ получил почти 22 года тюрьмы за передачу секретов «российскому агенту»

Бывший сотрудник разведки министерства обороны США был приговорен к почти 22 годам лишения свободы за попытку передачи секретных сведений агенту ФБР, изображавшего российского шпиона. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

По официальной информации, 32-летний экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), входящего в министерство обороны, Джаре Себастьян Далк был признан виновным в попытке передать секретную информацию «агенту Российской Федерации», который на самым деле был агентом ФБР под прикрытием. Далк, работавший разработчиком компьютерных систем безопасности, отослал «российскому шпиону» электронные письма, в которых находились сведения, касающиеся национальной безопасности США. За это в качестве вознаграждения он попросил $85 тыс.

Правоохранительные органы США провели арест сотрудника АНБ. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил Далка к 21 году и 10 месяцам тюремного заключения.

До этого президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину обвиняемого в России в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича и осужденного за это же американского журналиста Пола Уилана.

Ранее полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией.