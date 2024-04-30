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Полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах во Врбетице. В них обвинили ГРУ РФ

Чехия обвинила ГРУ РФ в диверсиях на складах с боеприпасами во Врбетице

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год

На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год

Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press
Чешская полиция совместно с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью завершила расследование дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Следствие считает, что к ним были причастны сотрудники ГРУ из «подразделения 29155». Ранее власти Чехии обвиняли в произошедшем Александра Петрова и Руслана Боширова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полиция Чехии завершила расследование дела о взрывах на складах боеприпасов в конце 2014 года во Врбетице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в совместном заявлении с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

В происшествии чешские правоохранители обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России:

«NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к взрывам и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины».

Следствие считает, что ко взрывам причастны сотрудники ГРУ из «подразделения 29155, предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом» (скорее всего, речь идет о войсковой части ГРУ №29155). Конкретных имен в заявлении не называется. По данным ведомств, мотивом было «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в регионы, где проводила свои операции российская армия».

Полиция Чехии и NCOZ отметили, что рассмотрение дела на данный момент приостановлено из-за нехватки значимой информации, а также невозможности преследования ответственных за взрывы.

Взрывы во Врбетице

Взрывы на складах боеприпасов немецкой компании Imex в чешской Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Хранившиеся там снаряды были предназначены для отправки на Украину. В результате происшествия погибли два гражданина Чехии, ущерб от взрывов превысил 1 млрд крон (около €40 млн).

В апреле 2021 года МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Их, по словам исполняющего обязанности главы ведомства Яна Гамачека, идентифицировали как сотрудников ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что он доложил президенту страны Милошу Земане о выводах чешских спецслужб, которые согласны с необходимостью выдворения российских дипломатов. Он также заявил, что двое сотрудников ГРУ причастны ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице.

В тот же день чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Правоохранители сообщили, что Петров и Боширов, используя поддельные документы, приезжали в Чехию, и в частности в Злинский край, где находится Врбетице, в октябре 2014 года. Однако прямо во взрывах их не обвиняли.

При этом уже через неделю после объявления о высылке дипломатов президент Чехии Милош Земан рассказал, что Служба безопасности и информации страны не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах.

«Не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента [России] были во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакой бомбы», — заявил глава Чехии.

Земан также сообщил, что следствие рассматривает еще одну версию произошедших взрывов — неосторожное обращение с боеприпасами. Однако эту информацию позже опровергла министр юстиции Чехии Мария Бенешова.

Реакция России

Российский МИД отреагировал на обвинения Чехии в причастности ко взрывам во Врбетице сотрудников ГРУ, заявив, что таким образом власти страны опозорились на весь мир.

«Это абсолютный тупик, в который правительство Чехии себя загнало само. Мало того, это позорный тупик, потому что это действительно позор на весь мир — то, что они устроили», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Она также отметила, что с момента взрыва власти Чехии не смогли ответить на вопросы, кто виноват и что произошло тогда на складе. Захарова подчеркнула, что по этому делу почти нет официальных материалов.

«Было следствие, было расследование — ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Боширова», — заключила представитель МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого назвал правильными формулировки Захаровой. Песков подчеркнул, что Москва считает такое поведение Праги «абсолютно безосновательным, разрушительным для отношений, лишенным здравого смысла».

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