Убитый в Германии украинский военный оказался десантником

Один из убитых в Германии украинских военных оказался солдатом 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых войск Украины. Эту информацию сообщило командование подразделения на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мужчина получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой и был отправлен на лечение и реабилитацию в Германию. Из уважения к этическим нормам командование не раскрыло имя погибшего, выразив соболезнования его семье.

Вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау произошло убийство двух граждан Украины. СМИ сообщали о подозреваемом в преступлении, который был представлен как 57-летний россиянин. На данный момент он находится под стражей, а мотивы его действий неизвестны. В Генеральном консульстве России в Бонне отметили, что наличие российского гражданства у подозреваемого пока не подтверждено.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста Ермакова.