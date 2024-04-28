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«Для меня на первом месте было искусство». Каким был Донатас Банионис

100 лет назад родился советский актер и режиссер Донатас Банионис

«Мне даже Путин при встрече сказал, что после фильма захотел стать разведчиком», — рассказывал в интервью «Комсомольской правде» Донатас Банионис о роли Константина Ладейникова в «Мертвом сезоне» режиссера Саввы Кулиша.

Роль принесла Банионису всенародную славу, всего же знаменитый актер снялся более чем в 70 фильмах, став одним из самых узнаваемых лиц советского кинематографа. Банионис часто играл интеллигентных персонажей, таких как герцог Олбенский в «Короле Лире» и живописец Франциско Гойя в «Гойя, или тяжкий путь познания».

Среди других знаковых работ Баниониса – роль доктора Криса Кельви в культовой драме «Солярис» Андрея Тарковского (специальное Гран-при Каннского кинофестиваля).

«Работать мне было тяжело, — признавался Банионис в интервью «МК-Бульвар». — Тарковского интересовала какая-то совершенно другая реальность. Действие развивалось, будто во сне или в вакууме, мне пришлось довериться фантазии режиссера».

Донатас был женат на актрисе Оне Конкулевичюте-Банёнене, они воспитали двух сыновей.

«Говорят, как так, что ты всю жизнь прожил с одной женой? – говорил Банионис в интервью «Российской газете». — Столько ездил, столько было соблазнов? Это совсем не трудно для меня. Любить и не предавать совсем не трудно. Для меня всю жизнь на первом месте было искусство — кино и театр. Все».

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