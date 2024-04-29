В КЧР второй раз за неделю напали на полицейских. Пятеро боевиков ликвидированы В минздраве КЧР оценили состояние раненых полицейских как стабильно тяжелое

В Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство. В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое. Все пятеро боевиков убиты. В них опознали участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Двое сотрудников полиции погибли, еще четверо были ранены в результате нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших. Бандиты подъехали к посту ДПС в поселке Мара-Аягъы на автомобиле ВАЗ-2109.

«Злоумышленники на автомашине приблизились к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников УМВД России по Курганской области: замначальника МО МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП №1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.

«На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники», — сообщили в МВД по КЧР.

Пострадавшие полицейские госпитализированы. «Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали ТАСС в минздраве республики.

«Там не по-детски»

В новостных Telegram-каналах были опубликованы видеоролики, на которых слышны взрывы и звуки стрельбы. «Ошалеть, там не по-детски», — таким образом прокомментировал происходящее автор одного из роликов.

Карачаевские следователи возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов».

«По уголовному делу следователями и криминалистами регионального следственного управления осуществлен незамедлительный выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Сотрудники следственного управления продолжают сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по КЧР.

Два нападения за неделю

В СУ СК России по КЧР сообщили, что в убитых в ходе перестрелки опознали предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля, когда злоумышленники убили двух полицейских и ранили еще одного, похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о посягaтельстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также хищении оружия и боеприпасов.

После первого нападения в розыск были объявлены пятеро подозреваемых: Эльканов Руслан Расулович (1997 года рождения), Эльканов Ахмат Расулович (1999), Джазаев Казбек Муссалимович (1994), Семенов Руслан Александрович (1988) и Аверьянов Владимир Иванович (1989).