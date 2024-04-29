В КЧР второй раз за неделю напали на полицейских. Пятеро боевиков ликвидированы

Двое сотрудников полиции погибли, еще четверо были ранены в результате нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших. Бандиты подъехали к посту ДПС в поселке Мара-Аягъы на автомобиле ВАЗ-2109.
«Злоумышленники на автомашине приблизились к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников УМВД России по Курганской области: замначальника МО МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП №1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.
«На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники», — сообщили в МВД по КЧР.
Пострадавшие полицейские госпитализированы. «Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали ТАСС в минздраве республики.
«Там не по-детски»
В новостных Telegram-каналах были опубликованы видеоролики, на которых слышны взрывы и звуки стрельбы. «Ошалеть, там не по-детски», — таким образом прокомментировал происходящее автор одного из роликов.
Карачаевские следователи возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов».
«По уголовному делу следователями и криминалистами регионального следственного управления осуществлен незамедлительный выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Сотрудники следственного управления продолжают сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по КЧР.
Два нападения за неделю
В СУ СК России по КЧР сообщили, что в убитых в ходе перестрелки опознали предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля, когда злоумышленники убили двух полицейских и ранили еще одного, похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о посягaтельстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также хищении оружия и боеприпасов.
После первого нападения в розыск были объявлены пятеро подозреваемых: Эльканов Руслан Расулович (1997 года рождения), Эльканов Ахмат Расулович (1999), Джазаев Казбек Муссалимович (1994), Семенов Руслан Александрович (1988) и Аверьянов Владимир Иванович (1989).