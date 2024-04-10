«И обидно, и страшно»: как тонет Оренбург

Оренбург затапливает все больше. Уровень воды в городской реке Урал достиг 10 м (опасным считается порог в 930 см). Это выше, чем в городе Орске той же области, где прорвало дамбу.

«Вода продолжает прибывать, причем большими темпами… Центр у нас повыше находится, поэтому я надеюсь, до центра вода не дойдет… Но вся восточная часть города [затоплена], очень много частного сектора пострадало, там многоэтажек нет», – описала местный волонтер Ольга.

Всего в Оренбурге подтопило почти 2 тыс. домовладений и более 2,3 тыс. приусадебных участков. На одной из затопленных улиц заметили купающуюся ондатру, на другой плавает смытая скейт-площадка. Эвакуированы 865 человек.

Горожане говорят, что вода пришла очень быстро. Некоторые пытались спасти вещи, но остались только с документами на руках. По кому-то наводнение ударило особенно сильно, испортив новые дома.

«И обидно, и страшно. Вроде бы трехлетнее строительство почти закончилось, и вот что произошло… дом наполовину в воде… [Потеряны] деньги огромные», – признается жительница Наталья.

Пострадавшим положены выплаты по 20 тыс. руб. Эти деньги можно получить, если наводнение «нарушило условия» для нормальной жизни. Например, жителям затопило жилье или отключили электричество. Кроме того, за частичную утрату имущества первой необходимости выдается 50 тыс. руб. на человека, за полную – 100 тыс.

Оренбуржцам отправляют гуманитарную помощь из других регионов. Так, горожанам переслали необходимые вещи из Уфы, где их собирали по всем районам. Тульская область 10 апреля отправила от себя в пострадавший регион более 100 т гуманитарного груза.