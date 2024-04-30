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Полянский обвинил Украину в хвастовстве причастностью к ликвидации журналистов РФ

Полянский: Киев открыто бравирует причастностью к ликвидации журналистов РФ

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Global Look Press

Украинские власти открыто бравирует причастностью к ликвидации российских журналистов. С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ на заседании Комитета по информации ГА ООН, передает РИА Новости.

Он назвал подобные действия экстремальным «проявлением нетерпимости» к иным точкам зрения. Полянский напомнил, что ликвидация реализовывалась террористическими методами.

Первый зампостпреда РФ напомнил, что только за последнее время из-за украинских спецслужб и их агентуры не стало Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), Олега Клокова, Ростислава Журавлева, Бориса Максудова, Семена Еремина.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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