Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов для того, чтобы устроить в стране революцию. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

По словам Кобахидзе, оппозиция не обладает ресурсами для того, чтобы добиться каких-то успехов, даже насильственным путем. Антиправительственные силы полностью дискредитировали себя в глазах населения.

Премьер-министр подчеркнул, что суммарный рейтинг оппозиции сейчас вдвое ниже, чем он был во время выборов в органы местного самоуправления в 2021 году. Правящую партию «Грузинская мечта» поддерживают свыше 60% населения Грузии, а основную оппозиционную партию «Единое национальное движение» — всего 10%. Поэтому революция и подобные насильственные процессы в стране исключены.

Кобахидзе отметил, что обанкротившееся политическое меньшинство не имеет никакого права выступать от имени всего грузинского народа.

До этого основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против России.

Ранее в Грузии усомнились в необходимости вступать в ЕС.