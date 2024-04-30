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На Украине налоговой службе могут дать полномочия отслеживать транзакции граждан

На Украине налоговая будет отслеживать транзакции жителей

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Depositphotos

Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через внедрение программы кэшбека. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА Новости.

Для участия в программе, гражданин должен привязать одну из своих банковских карт в электронном сервисе госуслуг «Действие» и предоставить разрешение на доступ к информации о транзакциях с этой карты. Это позволит налоговой службе видеть все транзакции без нарушения банковской тайны.

До этого в Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека. Так, София Федина, депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявила, что ограничения прав человека во многом объясняются узурпацией власти нынешним руководством страны.

До этого Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

Ранее в Германии заявили, что украинские беженцы должны быть в безопасности.

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