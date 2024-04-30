Россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники

Если ваш работодатель настаивает на том, чтобы вы работали в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, необходимо проверить, есть ли в вашем трудовом или коллективном договоре положения, касающиеся работы в праздничные дни. Если таких положений нет, значит, ваш работодатель действительно нарушает трудовое законодательство. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Лапина, адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры».

«Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путем диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию за работу в праздники. Если мирно урегулировать ситуацию у вас не получилось и работодатель поставил вам прогул, у вас есть возможность оспорить его решение в суде», — объяснила она.

Для составления иска в случае незаконного применения работодателем прогула, следует придерживаться определенной структуры и убедиться, что иск содержит все необходимые аргументы и требования.

«В первую очередь необходимо определить суть требований: установить факт незаконного применения прогула; признать указанное действие работодателя нарушением ваших трудовых прав и законодательства Российской Федерации.

Далее необходимо обосновать требование. Согласно [указать соответствующие статьи трудового законодательства или коллективного договора], работодатель не имел права применять прогул в данной ситуации. Факт нарушения был подтвержден [предоставить доказательства, например, письменные уведомления, распоряжения о прогуле и т.д.].

Далее необходимо изложить суть вашего требования. Признать действие работодателя о незаконном применении прогула недействительным. Взыскать с ответчика компенсацию в размере [указать желаемую сумму или другую форму компенсации] в соответствии с причиненным мне ущербом и моральным вредом. Определить и взыскать с ответчика расходы на юридическое обслуживание и судебные издержки», — добавила Лапина.

Следует перечислить все имеющиеся у вас доказательства: письменные документы, свидетельские показания, корреспонденцию и т.д.

«Перед подачей иска обязательно консультируйтесь с адвокатом или специалистом в области трудового права, чтобы удостовериться в правильности составления документа и разработать наилучшую стратегию защиты ваших прав. Помните, что при любом нарушении ваших прав со стороны работодателя необходимо открыто говорить про это и принимать меры. Выступать за соблюдение трудового законодательства и условий трудового договора — не только ваша прерогатива, но и залог справедливости на рабочем месте», — резюмировала эксперт.

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