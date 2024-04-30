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Обвиняемый в шпионаже офицер Бундесвера сознался в том, что предлагал информацию России

Офицер Бунесвера признался в намерении передать России военные сведения

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Depositphotos

Офицер Бундесвера, которого в ФРГ обвиняют в шпионаже в пользу России, заявил, что предлагал информацию военного характера российской стороне, так как боялся перерастания украинского конфликта в ядерную войну. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Это заявление было сделано военнослужащим во время слушаний его дела в высшем земельном суде в Дюссельдорфе. 54-летний офицер утверждал, что находился в очень плохом психологическом состоянии думал только об обеспечении безопасности собственной семьи в свете угрозы ядерной эскалации.

Обвиняемый в шпионаже занимался в Бундесвере системами радиоэлектронной борьбы. В Генеральной прокуратуре ФРГ заявили, что целью офицера было предоставление преимущества российской армии.

До этого сообщалось, что бывший сотрудник разведки министерства обороны США был приговорен к почти 22 годам лишения свободы за попытку передачи секретных сведений агенту ФБР, изображавшего российского шпиона.

Ранее в Германии у подозреваемых в шпионаже для России нашли дроны.

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