В Симферополе и Джанкое произошли взрывы

Жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, на территории Крыма работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как утверждают подписчики Shot, первые взрывы произошли около 1:25 по мск 30 апреля. Всего было слышно более десяти мощных хлопков.

В ночь на 27 апреля большая волна дронов атаковала Кубань. Минобороны отчиталось о 66 сбитых беспилотниках. Почти 40 из них целились по военному аэродрому, остальные — по двум нефтезаводам. На них вспыхнули сильные пожары, один НПЗ частично приостановил работу. Местные жители говорят, что на аэродроме тоже был пожар, официально о последствиях не сообщается.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов.