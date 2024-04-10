Как в Москве отметили Ураза-байрам

Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (второй — это праздник жертвоприношения Курбан-байрам). Он символизирует конец священного месяца Рамадан, в который мусульмане соблюдают пост. В этом году праздник наступил 10 апреля и будет продолжаться три дня.

Со среды снимаются строгие ограничения поста: в светлое время суток разрешается употребление пищи, напитков и табака, но алкоголь по-прежнему запрещен. При этом во время праздника нельзя делать уборку и ругаться.

Перед Ураза-байрамом Telegram-канал «Осторожно, новости» написал о том, что праздник в Москве хотят провести в онлайн-режиме. Зампред духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал эту информацию слухами. По его словам, власти не давали рекомендацию мусульманам «совершать праздничную молитву в домашних условиях» в день празднования Ураза-байрама.

Владимир Путин 10 апреля поздравил мусульман с праздником. Глава государства в своей речи отметил, что мусульманские организации созидательно участвуют в жизни России: оказывают поддержку участникам и ветеранам СВО, их родным и близким, вносят большой вклад в сбережение межнационального согласия.