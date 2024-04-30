В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава региона.

Сирену ракетной опасности запустили в регионе примерно в 01:20 (мск). Глава региона призывал жителей не подходить к окнам и укрываться в помещениях со сплошными стенами.

Практически одновременно ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе Белгородской области.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области.

27 апреля в Белгородской области при падении беспилотника пострадали пять человек. В селе Вознесеновка дрон-камикадзе упал на участок дороги, задев несколько автомобилей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.