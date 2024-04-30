Йеменские хуситы атаковали судно Cyclades в Красном море

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море и судно MSC Orion в Индийском океане. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне британские ВМС зафиксировали нападение на судно рядом с Йеменом. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

27 апреля телеканал Al Masirah заявил, что хуситы нанесли в Красном море удар по нефтяному танкеру Andromeda Star, принадлежащему Соединенному Королевству. При атаке применили противокорабельные ракеты. Силы противовоздушной обороны хуситов также сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9.

До этого ракета прилетела по танкеру под панамским флагом в Красном море. Но йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.