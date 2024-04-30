В Белгороде звучит сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении главы региона.

27 апреля село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке пяти дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Гладков сообщал, что украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Он отметил, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. По словам губернатора, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

25 апреля в приграничном с Белгородской областью районе Украины была сорвана попытка украинских войск создать огневые точки для обстреливания территории России.

Ранее в США заявили, что Вашингтон недоволен решением Киева по конфликту с РФ.