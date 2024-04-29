Какой кроссовер сейчас можно купить за два миллиона рублей В «Автодоме» перечислили семь кроссоверов, которые можно купить за 2 млн рублей

На вторичном рынке среди кроссоверов оптимальным выбором являются пятилетние Hyundai Creta и Renault Kaptur, а также более возрастные Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автоподборщики и дилеры. Однако автомобиль в хорошем техническом состоянии найти трудно, признают они.

С бюджетом до 2 млн рублей наиболее надежными и, соответственно, популярными являются максимально свежие корейские и японские кроссоверы, рассказал «Газете.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом и Автоспеццентр» Андрей Гришаков.

«Это Hyundai Creta, ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, X-Trail, Mitsubishi ASX, Outlander и так далее.

Менее ликвидные, но в то же время заслуживающие внимание кроссоверы — Subaru Forester, Ford Kuga»,

— сообщил Гришаков.

Если говорить про корейские кроссоверы, то можно приобрести автомобиль 2018-2020 годов выпуска, уложившись в лимит 2 млн рублей, добавил он.

При желании приобрести подержанный кроссовер в бюджете 2 млн рублей наиболее рационально выбирать машину с меньшим возрастом и пробегом, считает автоподборщик Сергей Ломонов.

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За эти же 2 млн рублей можно приобрести Nissan Qashqai с мотором 2.0 и вариатором, с пробегом порядка 100 тыс. км. Или можно взять шестилетние Mitsubishi Outlander и Kia Sportage с пробегом до 100 тыс. км, уточнил Ломонов.

По его словам, среди недооцененных покупателями автомобилей стоит выделить Renault Koleos, который официально продавался на российском рынке. С точки зрения технического наполнения, узлов и агрегатов этот автомобиль аналогичен Nissan X-Trail, который также продавался в России. При этом автомобиль французского бренда за ту же сумму будет на 1-2 года моложе.

«Живых машин на рынке немного. Чтобы найти хороший вариант, у меня уходит порядка месяца. У обычного покупателя намного больше»,

— резюмировал собеседник.

Автоподборщик Сергей Новиков отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у при выборе кроссовера за 2 млн рублей на первый план выходит техническое состояние конкретного экземпляра.

«Современные модели в этот бюджет не укладываются. Если смотреть что-то более возрастное типа Hyundai ix35 или Tucson, то у них известна проблема с бензиновыми двигателями, у которых образуются задиры на стенках цилиндров.

На машинах с дизельными моторами, как правило, большие пробеги», — объясняет Новиков.

Если не обязательно покупать именно максимально свежую машину, то можно посмотреть автомобили до 2008 года выпуска, которые оснащались более надежными моторами, и подобрать экземпляр в хорошем техническом состоянии, добавил он.

close 100% Hyundai

По словам Новикова, Volkswagen Tiguan с мотором 2.0 от 2016 года выпуска в этот бюджет уже не укладывается, а более возрастные машины с мотором 1.4 необходимо тщательно проверять, поскольку такой двигатель обладает меньшим ресурсом.

«Хорошие машины люди не продают, потому что не могут подобрать альтернативу, это слишком дорого. Их обслуживают, ремонтируют, и продолжают ездить дальше», — резюмировал эксперт.

Премиум не брать

С таким бюджетом очень сложно найти премиальный кроссовер в достойном состоянии, поэтому для начала надо очень трезво оценить свои потребности, предупредил Андрей Гришаков из группы компаний «Автодом».

«Кроссоверы Mercedes-Benz, Audi, BMW с большей вероятностью потребуют вложений после покупки и будут иметь более высокие затраты на эксплуатацию», — резюмировал он.

close 100% Audi

По данным аналитического агентства «Автостат», рынок подержанных автомобилей в России перешел к росту после нескольких месяцев затишья. По итогам марта объем продаж подержанных машин превысил 500 тыс. экземпляров впервые с сентября 2023 года. Продажи машин с пробегом в марте 2024 года выросли на 26% по сравнению с февралем.