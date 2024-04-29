«Тест на двойные стандарты»: Украина «частично отступила» от конвенции по защите прав человека В минюсте Украины объяснили пересмотр соблюдения конвенции по правам человека

Украина пересмотрела нормы соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Соответствующее заявление Киев направил в Совет Европы в начале апреля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Глава минюста Украины Денис Малюська назвал это обычной практикой для страны, которая ведет войну. В ЕС заявление также не стали критиковать, объяснив его «сложными условиями» в стране. Российские политики при этом считают, что Киев подал это уведомление из-за нового закона о мобилизации.

Украина объявила о «частичном временном отступлении» от европейской конвенции по защите прав человека во время военного положения. Это следует из документа, опубликованного на сайте Совета Европы.

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в документе.

Статьи, о которых идет речь, гарантируют неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова, право проводить собрания, митинги и забастовки, право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и так далее.

В документе также перечислены меры, которые власти могут вводить на период действия военного положения. Среди них:



принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;



введение комендантского часа;



особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;



осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;



запрет гражданам, находящимся на военном или специальном учете, менять место жительства без разрешения.

Впервые Киев подал заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения в марте 2022 года. Новое же заявление Украина подала в начале апреля 2024-го, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. В новой редакции также исключены отдельные статьи пакта. В том числе положения о том, что никто не может быть принужден к труду, никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию, любая пропаганда войны запрещается законом, все люди равны перед законом и другие. Кроме этого, в обновленном заявлении исключены статьи конвенции, гарантирующие право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу мирных собраний и так далее.

Обычная практика

Глава минюста Украины Денис Малюська, комментируя факт подачи заявления об отступлении, назвал это обычной практикой для воюющей страны. Он пояснил, что Украина направила такое уведомление почти сразу после начала боевых действий в 2022 году, а в апреле 2024-го обновила его, сократив перечень ограничений.

«Это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года). Это не ноу-хау — так поступают все страны, которые ведут войну. А в апреле 2024-го мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его», — подчеркнул министр в своем посте на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Малюська также пошутил в ответ на публикации СМИ, написав:

«Короче говоря, «не выиграл, а проиграл, не в покер, а в спортлото, не $100 000, а три рубля, и не Рабинович, а Абрамович».

В Евросоюзе решение Киева обновить заявление критиковать не стали. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в этом случае во внимание нужно принимать «сложные условия» на Украине.

«Если у нас возникают какие-то потенциальные вопросы к украинским партнерам, то мы обсуждаем их и не считаем, что украинцы намерены делать какие-либо шаги злонамеренно. Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной», — подчеркнул Стано.

При этом он все же оговорился, что для ЕС соблюдение основных прав и свобод играет первостепенную роль, так как оно имеет отношение к вступлению Украины в союз и оказанию ей финансовой помощи.

Обеспечить мобилизацию

Российский сенатор Сергей Цеков в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Киев подал в Совет Европы заявление о частичной приостановке некоторых пунктов конвенции о правах и свободах человека, чтобы мобилизовать больше украинцев.

«Сейчас же им надо набрать как можно больше военнослужащих в армию для войны с Россией. Здесь они вдруг спохватились, что для этого им надо получить возможность заходить в помещения, когда захотят, ограничить передвижение и так далее — что на самом деле определяет понятие «свобода человека», — отметил Цеков.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также считает, что Киев понимает, что в рамках нового закона о мобилизации без нарушения гражданских прав не обойтись, в связи с чем пытается получить «индульгенцию от европейских институтов».

«Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека) станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям», — подчеркнул Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Депутат также отметил, что нарушения прав на Украине стали очевидны всем, однако Киев все равно рассчитывает на помощь Запада, не соблюдая при этом западные ценности.