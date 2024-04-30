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Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным

Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

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geopolitika.ru

Известным американским журналистом Такером Карлсоном было опубликовано интервью с российским философом Александром Дугиным. Она размещено на странице Карлсона в социальной сети X.

По словам журналиста, интервью с Дугиным было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, было ли оно взято во время его поездки в столицу России для записи интервью с президентом РФ Владимиром Путиным или же в другой раз.

Интервью длится 21 минуту. Карлсон назвал Дугина самым известным политическим философом России. Журналист подчеркнул, что идеи Дугина считаются настолько опасными, что власти Украины расправились с его дочерью, а Amazon отказался продавать написанные им книги.

До этого Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ — это результат операции спецслужб Запада.

Ранее ректор РГГУ назвал «украинской агентурой» противников учебного центра под руководством Дугина.

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