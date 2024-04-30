В Индонезии произошло извержение вулкана Руанг

Новое извержение вулкана Руанг произошло на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное японское метеорологическое управление.

В сообщении уточнили, что вулкан выбросил столб дыма и вулканического пепла на высоту 19 км.

Руанг в апреле уже извергался восемь раз. Перед этим с острова эвакуировали 828 жителей. Информация о пострадавших не поступала.

Уровень опасности в районе вулкана повышен до максимального четвертого по принятой в стране классификации. В Индонезии даже закрыли аэропорт в городе Манадо, отменив более 40 авиарейсов.

18 апреля началось мощное извержение вулкана Руанг. Гора выбросила огненную лаву и пепел на километры в ночное небо. Руанг считается стратовулканом, на протяжении долгих лет он формировалась из слоев лавы в результате взрывных извержений, фрагментов горных пород, пепла и других веществ.

Ранее российские ученые обнаружили новые грязевые вулканы на Байкале.