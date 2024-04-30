Глава парламента Молдавии намерен проверить статус Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу объявил о намерении проверить статус Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдавией и Российской Федерацией. Об этом сообщает Pro TV.

Этот договор был подписан президентом России Владимиром Путиным и главой Молдавии Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года в Москве.

«Я не уверен, что он был аннулирован, но обещаю, что мы проведем проверку... Если договор все еще действует, то он является бесполезным», — заявил Гросу в интервью телеканалу, подчеркнув, что Россию нельзя рассматривать как стратегического партнера.

Глава молдавского парламента отметил, что в настоящее время власти республики фокусируются на пересмотре соглашений со странами СНГ. «Но я обещаю, что мы также рассмотрим этот стратегический договор. Очевидно, что от него нет пользы», — добавил он.

С начала 2022 года молдавские власти начали обсуждать необходимость отказа от ряда соглашений со странами СНГ. Министерства планируют проанализировать все договоры с СНГ и отменить те из них, которые стали «неэффективными», с намерением заменить их двусторонними соглашениями с другими странами — участниками Содружества.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, которая выступает за проевропейскую политику.

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