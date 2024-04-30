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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта возобновлено после временного перекрытия на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к Крымскому мосту.

Сообщение о восстановлении движения было опубликовано в 02:09 по московскому времени.

Ранее, в 01:25 по московскому времени, в том же канале информировали о временном ограничении движения на мосту.

Водителей и пассажиров призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников по безопасности на дороге.

В свою очередь жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами. Всего было слышно более десяти мощных хлопков.

В ночь на 27 апреля большая волна дронов атаковала Кубань. Минобороны отчиталось о 66 сбитых беспилотниках.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее посла Литвы заподозрили в шизофрении из-за намека на удар по Крымскому мосту.

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