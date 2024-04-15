Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

«Свобода — главное богатство». Алле Пугачевой — 75

Примадонна российской эстрады отмечает юбилей

«У меня ощущение краткости жизни было всегда, поэтому мне ужасно хотелось успеть. Я совершенно не боялась этой краткосрочности жизненной. Не боялась никогда конца <...> но я боялась уйти вот так просто, незамеченной. Ну а чего пришла тогда в этот мир?» — говорила в одном из интервью Алла Пугачева.

Певица точно пришла в этот мир не зря: на ее счету 17 альбомов, она объездила весь мир и удостоилась бесчисленных наград и званий. В сознании человека с постсоветского пространства Пугачева – народная певица, «женщина, которая поет», символ сразу нескольких эпох.

Родилась будущая Примадонна в 1949 году в Москве, где окончила музыкальную школу по классу фортепиано и продолжила обучение в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. В 1975 году представляла СССР на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии – с песней «Арлекино» Пугачева выиграла гран-при, после чего начала гастролировать по зарубежным странам.

Знаковым в карьере певицы стал фильм «Женщина, которая поет» 1979 года – артистка исполнила в картине роль эстрадной певицы и сама написала часть композиций под псевдонимом Борис Горбонос.

Певица пять раз выходила замуж, в первом браке – с цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом – родила дочь Кристину Орбакайте. Через четыре года после первого развода певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Третьим супругом Пугачевой стал продюсер Евгений Болдин, четвертым – певец Филипп Киркоров, а пятым – юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Они поженились в 2011 году и до сих пор вместе. В 2013-м суррогатная мать родила паре близнецов Гарри и Лизу.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре. В соцсетях певица не раз высказывалась в поддержку Галкина, активно критиковавшего СВО.

«Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!» — писала певица в одном из недавних постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
ВМС Израиля перехватили подозрительную цель
Боррель призвал ускорить помощь Украине
Посол США в Москве: Вашингтон поделился с РФ информацией по теракту в «Крокусе»
На Украине начнется прохождение повторных медосмотров «ограниченно годных»
Врач назвала три способа защиты от рака горла
Семин объяснил, почему «Спартак» уволил Абаскаля
Армия Израиля призовет около двух резервных бригад в сектор Газа
Новости и материалы
Технолог объяснил, как правильно перевозить лекарства
В США назвали возможную дату ответа Израиля на атаку Ирана
В США заявили, что Россия может взять под контроль Одессу
В Израиле отменили все ограничения, введенные перед атакой Ирана
Россия призвала Израиль последовать примеру Ирана
Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов заседание СБ ООН по удару Ирана
США призвали ООН осудить атаку Ирана на Израиль
«Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю
Россиянин с праздника попал на операционный стол с язвой
Врачи в Люберцах спасли мужчину с язвой желудка и перитонитом
Представитель США заявил, что Вашингтон не ищет эскалации с Ираном
В Молдавии четыре партии cформировали политблок и поддержали евроинтеграцию
Врач рассказала, какой ужин снижает риск рака
Кабмин Израиля ведет споры по поводу ответа на атаку из Ирана
Врач рассказал, фрукты каких цветов защищают от рака
Онколог Карасев: красные, оранжевые и зеленые фрукты и овощи защищают от рака
В США заявили, что конфликт на Украине завершится только на условиях России
Гутерриш: Ближний Восток на грани полномасштабного конфликта, пришло время деэскалации
В США прокомментировали действия Израиля
Врачи спасли россиянина от боли, появившейся из-за рака четвертой стадии
Врачи из Тюмени спасли пациента от боли после лечения рака четвертой стадии
Все новости
«Господь мне дает пожить»: Юрий Куклачев вышел на связь из больницы
Дрессировщику Юрию Куклачеву установили пять стентов после обширного инфаркта
МИД Украины просит Запад дать Киеву Patriot в аренду
ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии
В Тюменской области начнут взрывать лед на реке Ишим
Команда певицы Алены Швец отреагировала на жалобы фанатов в Роспотребнадзор
«Все лицо в ожогах». Арестован «кислотный маньяк», нападавший на женщин в Подмосковье
Обвиняемый в нападении с кислотой на женщин в Подмосковье арестован на 2 месяца
Эвакуация и смытые мосты. Как Курган встречает паводок
«Есть надежда»: россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь
Российский моряк с захваченного КСИР судна связался с женой
«Бог был прав»: «Спартак» уволил Абаскаля
Экс-футболист Деменко призвал назначить в «Спартак» российского тренера
Что нужно есть, чтобы не болеть весной
Как бороться с весенним авитаминозом: продукты питания с высоким содержанием витаминов
«Регион в опасности». Ответит ли Израиль на атаку Ирана?
Арабист Сурков назвал атаку Ирана на Израиль выходом на новый уровень
«Не хватает сервиса, медицины и вкусной еды». История россиянки, которая переехала в Нидерланды
Гайд по жизни в Нидерландах в 2024 году для россиян
«Это публичная казнь»: блогер Трансформатор признал вину в неуплате налогов
Бизнес-блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами