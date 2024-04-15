«Свобода — главное богатство». Алле Пугачевой — 75

«У меня ощущение краткости жизни было всегда, поэтому мне ужасно хотелось успеть. Я совершенно не боялась этой краткосрочности жизненной. Не боялась никогда конца <...> но я боялась уйти вот так просто, незамеченной. Ну а чего пришла тогда в этот мир?» — говорила в одном из интервью Алла Пугачева.

Певица точно пришла в этот мир не зря: на ее счету 17 альбомов, она объездила весь мир и удостоилась бесчисленных наград и званий. В сознании человека с постсоветского пространства Пугачева – народная певица, «женщина, которая поет», символ сразу нескольких эпох.

Родилась будущая Примадонна в 1949 году в Москве, где окончила музыкальную школу по классу фортепиано и продолжила обучение в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. В 1975 году представляла СССР на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии – с песней «Арлекино» Пугачева выиграла гран-при, после чего начала гастролировать по зарубежным странам.

Знаковым в карьере певицы стал фильм «Женщина, которая поет» 1979 года – артистка исполнила в картине роль эстрадной певицы и сама написала часть композиций под псевдонимом Борис Горбонос.

Певица пять раз выходила замуж, в первом браке – с цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом – родила дочь Кристину Орбакайте. Через четыре года после первого развода певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Третьим супругом Пугачевой стал продюсер Евгений Болдин, четвертым – певец Филипп Киркоров, а пятым – юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Они поженились в 2011 году и до сих пор вместе. В 2013-м суррогатная мать родила паре близнецов Гарри и Лизу.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре. В соцсетях певица не раз высказывалась в поддержку Галкина, активно критиковавшего СВО.

«Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!» — писала певица в одном из недавних постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).