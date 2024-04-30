Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в информационном сообщении, опубликованном в 01:25 мск.

До этого россиянам объяснили, как быстрее проехать по Крымскому мосту. В преддверии майских праздников Минтранс напомнил водителям правила проезда по Крымскому мосту, а также дал несколько советов для быстрого прохождения досмотра.

Утром 28 апреля сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась длинная очередь. Автомобилисты были вынуждены проводить в ожидании несколько часов. В очереди со стороны Тамани находились 490 транспортных средств. При этом затор со стороны Керчи был гораздо меньше — там скопилось 79 автомобилей.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее посла Литвы заподозрили в шизофрении из-за намека на удар по Крымскому мосту.