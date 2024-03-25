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«Зацикливаться на времени — пустая трата времени!» Мэрайе Кэри — 55

Певице Мэрайе Кэри исполнилось 55 лет

«Зачем портить жизненный путь, наблюдая за часами и тиканьем уходящих лет? <…> Отказ от жизни, основанной на времени, стал для меня способом сохранять себя, поддерживать жизнь своего внутреннего ребенка. Вот почему я тяготею к таким персонажам, как Санта-Клаус, Зубная фея и Динь-Динь (диснеевский персонаж, подруга Питера Пэна. — «Газета.Ru»). Они напоминают мне, что мы можем быть вне времени. Зацикливаться на времени — пустая трата времени!» — так в предисловии своей автобиографии описала жизненное кредо одна из самых успешных вокалисток 1990-х, суперзвезда жанра R&B Мэрайя Кэри, которая сегодня отмечает свое 55-летие.

Кэри правда не тратила свое время зря. На ее счету — более 200 миллионов копий проданных альбомов и 19 синглов, занявших первое место в хит-параде Billboard (при этом 18 из них написаны самостоятельно). У певицы — целая россыпь различных премий, среди которых шесть «Грэмми» и три титула Книги рекордов Гиннесса. С диапазоном голоса в пять октав Кэри стала образцом поп-исполнителя.

Мэрайя Кэри исполнила роли в нескольких фильмах и занимается благотворительностью. Она дважды была замужем и воспитывает двух детей-близнецов от брака с музыкантом Ником Кэнноном.

К своему юбилею Марайя Кэри готовит грандиозное шоу в Лас-Вегасе под названием The Celebration of Mimi.

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