В Минэкономразвития спрогнозировали, когда доллар превысит 100 рублей

Курс доллара пройдет отметку в 100 рублей в марте 2026 года. Такой прогноз дали в Минэкономразвития РФ, передает «Интерфакс».

Согласно оценкам министерства, к декабрю текущего года курс американской валюты вырастет до 98,1 рубля, европейской — до 109,5 рубля. К концу 2025 года доллар будет стоить 99,1 рубля, евро — 111,1 рубля, а на конец 2026-го 103 и 116,1 рубля соответственно.

В пятницу, 26 апреля, рубль торговался в районе районе 91,5 по отношению к доллару. Нацвалюту поддерживали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны ЦБ, комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. В мае рубль может ослабнуть до 94-95 по отношению к доллару, прогнозирует эксперт.

Накануне Банк России сохранил ключевую ставку в 16% третий раз подряд. Регулятор отметил, что инфляционное давление в стране снижается, но пока остается на высоком уровне.

Ранее россиянам сообщили, что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки в 16%.