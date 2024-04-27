Глава Татарстана назвал дату инаугурации Путина

Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что инаугурация президента России Владимира Путина планируется 7 мая. Его слова на совещании в республиканском Доме правительства передает РИА Новости.

«Большое политическое событие для нашей страны – инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина – планируется 7 мая», — сказал Минниханов.

23 апреля глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится во вторник, 7 мая.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о новшествах в процедуре инаугурации. По его словам, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная и не требует изменений.

16 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что планов по отставкам губернаторов в России до инаугурации президента, предварительно, нет.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».