В Белоруссии задержали пытавшегося улететь по чужому паспорту россиянина

В Минске задержали россиянина, собиравшегося лететь в Ереван по чужому паспорту. Об этом сообщается в Telegram-канале пограничного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел 24 апреля в Национальном аэропорту Минск. В комитете уточнили, что иностранный гражданин попытался незаконно пересечь границу при вылете из Белоруссии в Армению. Мужчина предъявил для проверки паспорт гражданина РФ. Контролер засомневался, что документ принадлежит мужчине. Специальная проверка подтвердила подозрения, после чего задержанный заявил, что паспорт он «нашел случайно» в России.

По словам мужчины, он является гражданином России. Задержанный пояснил, что не мог официально получить заграничный паспорт, поскольку его внутренний документ является недействительным, а также у него есть различные долговые обязательства на родине. С помощью чужого паспорта он решил пересечь белорусскую границу, а конечной точкой его маршрута был Ереван, где он хотел получить убежище.

Сейчас нарушитель находится в ИВС Мингорисполкома. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил транзитного проезда начат административный процесс.

До этого военный суд в Москве вынес приговор жителю Татарстана, который собирался воевать против Вооруженных сил России и попался на границе с Украиной.

В начале апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданина одной из стран СНГ, который обманывал мигрантов с Ближнего Востока, обещая им беспрепятственный въезд в страны Евросоюза.

Ранее в Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию, который действовал при поддержке чиновников.