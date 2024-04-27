Стало известно, когда начнется предсерийный выпуск Lada Iskra

Предсерийный выпуск автомобилей Lada Iskra на «АвтоВАЗе» начнется 13 мая 2024 года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«ВАЗ сегодня отработает последний день в апреле, завод уходит на корпоративные каникулы, 13 мая возобновление работы. И главная интрига это будет начало предсерийного производства автомобилей Iskra. Пока естественно в небольших количествах, где то по 17 кузовов в день, по крайней мере в планах это существует», — говорится в сообщении.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии. Их изображения уже опубликовал Роспатент. Как рассказывал глава компании Максим Соколов, Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Ранее сообщалось, что новая Lada Iskra получит атмосферный двигатель и вариатор.