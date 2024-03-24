24 марта 2024, 12:53
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Как Россия и мир скорбят по жертвам теракта в «Крокусе»
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Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Санкт-Петербурге, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возле посольства России в Лондоне, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал у посольства России в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Тель-Авиве, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» у здания Администрации Калининграда, 23 марта 2024 года
Акция в память о погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле» в спортзале школы №1 в Беслане, 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Ростов-на-Дону, 23 марта 2024 года
Участники акции в память о погибших в результате теракта у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возле посольства России в Риме, 23 марта 2024 года
Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на футбольном матче «Црвена Звезда» - «Зенит» в Белграде, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» у посольства России в Копенгагене, 23 марта 2024 года
Акция в память о погибших в теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Стамбул, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на площади Ленина в Симферополе, 23 марта 2024 года
Медиабаннер «Свеча скорби» на Красном проспекте в Новосибирске, 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Сочи, 23 марта 2024 года
Акция в память о погибших в теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возле посольства России в Мадриде, 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Белграде, 23 марта 2024 года
Участники акции памяти у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» у посольства России в Будапеште, 23 марта 2024 года
Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на улице Баумана в Казани, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», 23 марта 2024 года
Люди несут цветы к посольству РФ в Минске в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле российского консульства в Тирасполе, 23 марта 2024 года
Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Мариуполе, 23 марта 2024 года
Люди у стихийного мемориала возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал у посольства России в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Бишкеке, 23 марта 2024 года
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Евпатории, 23 марта 2024 года
Акция памяти у посольства России в Ереване, 23 марта 2024 года
Мемориал у посольства России в Пекине, 23 марта 2024 года
Люди у стихийного мемориала на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, 23 марта 2024 года
Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года
24 марта в России — день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По всей стране приспущены флаги. По последним данным МЧС, в результате нападения террористов погибли 133 человека (в том числе трое детей), 154 пострадали.
Во многих городах России и мира появились стихийные мемориалы в память о жертвах теракта. Люди приносят цветы и свечи, а на билбордах вывешивают слова соболезнования. Мемориалы, в частности, организованы в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Челябинске, Тюмени, Казани, Ростове-на-Дону, Твери, Нижнем Новгороде, Красноярске и десятках других городов России. В школе №1 Беслана, где произошел самый крупный теракт в российской истории, также появился мемориал в память о жертвах нападения в Москве.
Стихийный мемориал появился и рядом с «Крокус Сити Холл» — местом теракта. Несколько сотен человек пришли почтить память жертв, к зданию концертного зала приносят цветы и мягкие игрушки. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин в камуфляжной одежде открыли огонь из автоматов по посетителям концертного зала, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник».