Как Россия и мир скорбят по жертвам теракта в «Крокусе»

24 марта в России — день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По всей стране приспущены флаги. По последним данным МЧС, в результате нападения террористов погибли 133 человека (в том числе трое детей), 154 пострадали.

Во многих городах России и мира появились стихийные мемориалы в память о жертвах теракта. Люди приносят цветы и свечи, а на билбордах вывешивают слова соболезнования. Мемориалы, в частности, организованы в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Челябинске, Тюмени, Казани, Ростове-на-Дону, Твери, Нижнем Новгороде, Красноярске и десятках других городов России. В школе №1 Беслана, где произошел самый крупный теракт в российской истории, также появился мемориал в память о жертвах нападения в Москве.

Стихийный мемориал появился и рядом с «Крокус Сити Холл» — местом теракта. Несколько сотен человек пришли почтить память жертв, к зданию концертного зала приносят цветы и мягкие игрушки. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин в камуфляжной одежде открыли огонь из автоматов по посетителям концертного зала, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник».