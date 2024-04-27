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В Москве подожгли вертолет

Baza: в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве подожгли вертолет Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Кто его поджег, неизвестно. Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Вертолет в тот день находился на техническом обслуживании. На месте инцидента криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Следственный комитет на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о теракте.

Вертолеты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров.

17 апреля газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Самаре неизвестные пытались поджечь военный вертолет. Инцидент произошел на аэродроме «Кряж».

Ранее жителя Липецкой области осудили на девять лет за попытку поджога военного аэродрома.

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