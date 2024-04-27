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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Песков заявил, что Путин проведет совещание по экономическим вопросам 27 апреля

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 27 апреля. Его слова приводит ТАСС.

«Очень хороший день для того, чтобы спокойно позаниматься вопросами экономики», — прокомментировал это сообщение Песков.

До этого в Кремле заявили, что подготовка визита Путина в Китай подходит к завершению.

Накануне Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай. В сообщении уточняется, что с учетом названного месяца этот визит может стать первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий.

Перед этим в Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у российского лидера «праздники рабочие».

Ранее Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Алексея Навального.

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