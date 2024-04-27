Украина отказалась от подписания мирного договора с Россией на переговорах в 2022 году по урегулированию конфликта под предлогом языкового вопроса. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы всегда выступали в защиту наших русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины. Но они отказались выполнять эти условия, которые были прописаны у нас в разных вариациях», — подчеркнул он.

Чепа отметил, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения и другие договоренности, поскольку в задачи украинского руководства не входило мирное урегулирование конфликта.

По словам депутата, Украине необходим конфликт, в этой связи Киев стремится создавать проблемы, в первую очередь России.

До этого Welt Am Sonnag сообщала, что Россия и Украина в апреле 2022 года в ходе стамбульских переговоров договорились об основных условиях прекращения конфликта, но некоторые требования не устроили Киев.

Согласно документу Киев обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО, отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие.

Также Украина в случае подписания договора не должна была предоставлять свою инфраструктуру другим государствам, воздержаться от проведения военных учений с иностранцами и от участия в вооруженных конфликтах. Кроме того, Россия требовала запрета на Украине понятий «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

Российская сторона выдвинула еще ряд требований, которые Украина была готова принять. Но новые требования Москвы сорвали мирные договоренности. Отмечается, что Россия потребовала от Киева сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Ранее Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году.