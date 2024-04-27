Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции захотели ввести запрет на вывоз курицы

Турция введет временный запрет на экспорт курицы

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минторг Турции готовит регламент, вводящий временный запрет на экспорт куриного мяса. Разработка документа находится на финальной стадии. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Мера призвана замедлить темпы роста цен на белое мясо. За последние пять месяцев оно подорожало уже на 200%.

Проблема обострилась на фоне увеличения стоимости красного мяса в стране. Так, килограмм говядины в Турции сегодня обойдется примерно в $17-20. Из-за высоких цен население переключилось на более дешевое куриное мясо. Повышенный спрос привел к скачку цен.

Рост цен на мясную продукцию фиксируют и в России. За последний год стоимость баранины в опте выросла на 30-40%. Свинина подорожала в среднем на 13-17%, птица — на 20-30%.

До этого «Газета.Ru» выяснила, ждать ли в России снижения цен на куриные яйца в этом году. По прогнозу экономиста Андрея Лободы, в 2024-м этот популярный у россиян продукт может подешеветь на 1-3%.

Ранее стало известно, насколько за год в России подорожал набор продуктов для кулича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами