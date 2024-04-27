В Турции захотели ввести запрет на вывоз курицы

Минторг Турции готовит регламент, вводящий временный запрет на экспорт куриного мяса. Разработка документа находится на финальной стадии. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Мера призвана замедлить темпы роста цен на белое мясо. За последние пять месяцев оно подорожало уже на 200%.

Проблема обострилась на фоне увеличения стоимости красного мяса в стране. Так, килограмм говядины в Турции сегодня обойдется примерно в $17-20. Из-за высоких цен население переключилось на более дешевое куриное мясо. Повышенный спрос привел к скачку цен.

Рост цен на мясную продукцию фиксируют и в России. За последний год стоимость баранины в опте выросла на 30-40%. Свинина подорожала в среднем на 13-17%, птица — на 20-30%.

До этого «Газета.Ru» выяснила, ждать ли в России снижения цен на куриные яйца в этом году. По прогнозу экономиста Андрея Лободы, в 2024-м этот популярный у россиян продукт может подешеветь на 1-3%.

Ранее стало известно, насколько за год в России подорожал набор продуктов для кулича.