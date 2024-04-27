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В Кремле оценили давление Вашингтона на Пекин

Песков: Китай в состоянии защищать свои интересы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что Кремль не считает нужным комментировать давление Вашингтона на Пекин из-за китайско-российских отношений.

«Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Китай также одновременно является близким партнером России.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии. Он отметил, что сроки поездки будут объявлены по согласованию с китайскими партнерами. По его словам, в повестке дня переговоров Российской Федерации и Китайской народной республики вопросы, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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