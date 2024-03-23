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Кортнев, Pharaoh, Венедиктов: кто пришел на похороны Василия Уткина

В Москве простились со спортивным комментатором и журналистом Василием Уткиным

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В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным. Он скончался 19 марта на 53-м году жизни, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Церемония состоялась в траурном зале ЦКБ при президенте России. Проститься с выдающимся комментатором и журналистом пришли его коллеги и друзья. Среди них были в том числе комментаторы Константин Генич, Михаил Моссаковский, Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт. Церемонию посетили участники «Квартета И» Леонид Барац и Камиль Ларин, с которыми Уткин снимался в фильмах «День выборов» и «День выборов 2». Также в траурном мероприятии приняли участие бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом), музыкант и актер Алексей Кортнев, режиссер Александр Олейников, рэпер Pharaoh. С прощальной речью выступил Павел Чепурин – вратарь футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

На протяжении пяти лет Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», затем перебрался на СТС и работал на телеканале Eurosport. В последние годы он вел собственный YouTube-канал и время от времени комментировал на «Окко Спорт» английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру. Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

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